Ait El Hadj verbaast steeds meer met zijn technische kwaliteiten

Ze vragen het zich in Anderlecht ook af: hoe goed kan Anouar Ait El Hadj eigenlijk wel worden? De 18-jarige aanvaller kwam uit het niets, maar maakt steeds meer indruk. En niet enkel met zijn knappe goal tegen Genk gisteren.

El Hadj zette voor die goal zelf de aanval op en rondde af met een schitterende zaalvoetbalbeweging. "Tja, zo speelde ik vroeger met mijn vrienden op het pleintje of in de zaal. Daar is er weinig ruimte en moet je korte bewegingen maken om plaats te maken voor je schot", zei hij kalm. "Zo heb ik er veel gescoord vroeger met mijn maten. Tof dat ik nog eens kon scoren tegen Maarten Vandevoordt. Ik heb er wel al bij de jeugd een paar tegen gemaakt, maar hij hield er ook heel veel tegen."

Intussen is Ait El Hadj niet meer weg te denken uit de basis en gaan er zelfs al voorzichtige stemmen op dat hij maandag als 'surprise du chef' op het lijstje van Roberto Martinez zou kunnen staan. Maar dat lijkt ons nog wat vroeg. "Of ik verrast ben door mijn impact? Het is heel de ploeg. Ik doe mijn werk, maar zonder de ploeg ben ik niet dezelfde Anouar", zei hij als goedopgevoede ideale schoonzoon.