Antwerp - Club Brugge "geen goede wedstrijd" volgens Ruud Vormer

Een non-match, meer kan je de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge niet noemen. Een troosteloos gelijkspel werd het, dat besefte de bezoekende kapitein maar al te goed.

"We moeten eerlijk zijn, het was geen goede wedstrijd", klinkt het bij Ruud Vormer. "Het stond achterin zeer goed maar we konden weinig kansen creëren. We moeten wat opportunistischer zijn, Dost aanspelen en dan op de tweede bal spelen", vertelt hij voor de camera van Eleven Sports.

"Soms heb je wel eens zo'n wedstrijden waarin het wat moeilijker is om te scoren. Begrijp me niet verkeerd, het was zeker niet slecht. Maar we moeten echt wat meer kunnen. Na die 3-0 tegen Genk snap ik wel dat de 0 houden even belangrijker kan zijn, maar we hadden zo'n goeie zaken kunnen doen in het klassement", zucht hij.

Vormer was een van de spelers die het meeste schoten liet noteren tijdens de wedstrijd en dat was er welgeteld één. Dat zegt veel over de kwaliteit van de wedstrijd..