Birger Verstraete is geschorst voor de volgende wedstrijd van Antwerp tegen Club Brugge

Birger Verstraete was kwaad op de scheidsrechter omdat hij geel kreeg. Over de wedstrijd vond hij het een terechte uitslag.

"Het is altijd moeilijk in te schatten als je zelf op het veld staat of het een goede wedstrijd was. Het was een wedstrijd met veel intensiteit en duels. Maar dat was het dan ook", zei Birger Verstraete na de wedstrijd. "De wedstrijden volgen elkaar snel op en we voelden de vermoeidheid in de benen. Je kan de ploeg weinig tot niets verwijten. We hebben alles gegeven en niets weggegeven. Anderzijds hebben we ook te weinig gecreëerd. Dus 0-0 is een logische uitslag", was Verstraete zijn analyse.

Birger Verstraete kreeg zijn 3de gele kaart en is geschorst voor de wedstrijd tegen Club Brugge: "We zullen nog zien of het gaat opgevolgd worden. Ik vond het een belachelijke gele kaart. Ik zei gewoon dat het de tweede keer is dat hij dat doet (Lang liet zijn voet hangen in een tackle) en ik kreeg direct geel. Ik vind het echt belachelijk en heel gemakkelijk gegeven."