Sambi Lokonga krikte zijn niveau op tegen Genk

Albert Sambi Lokonga speelde een heel goeie wedstrijd tegen Genk. De kapitein sloeg op tafel voor de wedstrijd en gaf zelf het goeie voorbeeld. De middenvelder veroverde en verdeelde.

Lokonga had de manschappen voor de match op scherp gezet door te zeggen dat "ze niet goed genoeg getraind hadden". “Dit was beter”, knikte hij. “Dit was een goeie wedstrijd. We zagen twee ploegen die wilden voetballen. Ons blok stond goed, alleen hadden we in de zone van de waarheid iets scherper kunnen zijn om de match dood te maken.”

Enige smet op zijn wedstrijd: na zijn gele kaart ging het razendsnel de andere kant op en scoorde Onuachu. “Ik begrijp niet goed waarom ik geel kreeg. Het ging daarna snel naar de overkant, maar goed. Ik zag een goed Anderlecht. We moeten op deze weg verder doen en ons nu voorbereiden op de volgende wedstrijd.”