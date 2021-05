Gianni Bruno opvallende aanwezige in Ghelamco Arena

Gianni Bruno was gisteren aanwezig in de Ghelamco Arena voor de wedstrijd Gent - KV Oostende.

Gisteren speelde KAA Gent in eigen huis tegen KV Oostende. De Buffalo's wonnen met 2-1 dankzij ondermeer een doelpunt van Roman Yaremchuk. De Oekraïner was dit seizoen al goed voor 19 competitiedoelpunten en staat dicht bij een transfer. Gent is dus nu al op zoek naar een vervanger voor de spits, en heeft misschien wel al iemand op het oog.

Gianni Bruno van Zulte Waregem zou een mogelijke vervanger zijn voor Yaremchuk. Bruno zat gisteren met zijn entourage in de tribune tijdens de wedstrijd. Dit seizoen scoorde de ervaren Belg twintig keer in de competitie. Dat hij dezelfde makelaar heeft als Yaremchuk moet ons ook niet doen verbazen.