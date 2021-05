Lukas Nmecha is fit om zaterdag tegen Genk te spelen

Lukas Nmecha was woensdag wat op de sukkel en werd een halfuur voor tijd naar de kant gehaald. Heel erg was het blijkbaar niet. Twee dagen later kon Vincent Kompany al met zekerheid zeggen dat hij aan de aftrap staat.

"Ik zou hier twijfel kunnen zaaien, maar ik ga eerlijk zijn: hij is fit om te spelen", aldus Kompany. "Hij had wat problemen na die tik in de eerste helft. We wilden geen mobiliteit verliezen en we hadden opties op de bank. Daarom hebben we hem naar de kant gehaald."

Nmecha is belangrijk. Zonder hem stond Anderlecht niet waar ze nu staan. Maar hoe zit het nu naar volgend seizoen toe. "Alles op zijn tijd", lachte Kompany. "Hoe beter hij speelt... Hij wordt er ook niet minder duur op. Dat zijn dossiers die bij Peter (Verbeke) en het bestuur liggen. Het is toch een financiële inspanning die niet te onderschatten is."

Maar kan Kompany dan zelf eens niet naar City bellen om 'een kleine dienst'? "(lacht) Ik kan bellen om iets te gaan eten, om een pint te gaan pakken zelfs, maar bij City werken ook heel wat intelligente mensen. Ik denk niet dat ik een cadeau ga krijgen, dat net niet. Maar ik wil dat Lukas zijn laatste drie matchen goed afwerkt en dan zal het moment komen dat we er met hem over praten. Want ik beslis niet hé, Lukas heeft ook iets te zeggen."