Afwezigheid van Lamkel Zé weegt zwaarder door dan het afhaken van Refaelov: "En toch vind ik het nog altijd niet correct"

De afwezigheid van Lamkel Zé die met corona aan de kant zit heeft Royal Antwerp FC veel harder gevoeld dan de afwezigheid van Lior Refaelov.

Voor Refaelov heeft The Great Old duidelijk een vervanger in eigen rangen gevonden. “Miyoshi heeft het als vervanger van Refaelov in twee van zijn drie matchen goed gedaan”, zegt Cisse Severeyns aan GVA.

De situatie voor Miyoshi was immers verre van ideaal. “Dat het tegen Brugge eens minder liep, kan je verwachten. Hij speelde maanden niet en moet nu vol aan de bak.”

Lamkel Zé is dan weer onvervangbaar voor Severeyns, al heeft hij wel nog altijd een bedenking. “Hij kan iets meer dan een ander, en is misschien wel de beste voetballer die op de Belgische velden rondloopt. Ik vind het nog altijd niet correct dat hij weer in de ploeg is gekomen, maar soit, da's een andere discussie…”