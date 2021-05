Wat was er toch met Bongonda tegen Anderlecht? "Hij doet zomaar iets" en "In plaats van te forceren"

Wat liep er woensdagavond toch fout met Theo Bongonda van Racing Genk tegen Anderlecht? Hij was slechts een schim van zichzelf.

Theo Bongonda is een speler in vorm. Goede bekerfinale, sterk tegen Antwerp en Club Brugge. Tegen Anderlecht viel hij echter helemaal door de mand. “Ik vind dat raar. Hoe kun je nu in vorm zijn en toch ineens zo diep wegzakken?”, klinkt het bij analist Marc Degryse in HLN.

Maar Degryse meent te weten hoe dat komt. “Bongonda doet zomaar iets. Hij denkt niet: ‘De acties lukken niet goed, ik ga even wat simpel spelen, mezelf in de match brengen.’ Neen, dan wil hij in de plaats daarvan zich nóg meer bewijzen. Zo van: ‘Ik ga nóg iets straffer proberen.’ Speel gewoon in één tijd, man! In plaats van te willen forceren.”

En dat heeft de nodige gevolgen voor een mogelijke transfer. “Stel, De Condé wil hem verkopen, en hij nodigt een scout uit van een Europese subtopper. En hij zegt: ‘Bongonda is in vorm, kom eens kijken tegen Anderlecht’. Dan denkt die scout na de match toch: ‘Die De Condé kent niks van voetbal’?”