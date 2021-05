Nicolas Raskin lijkt zwaar geblesseerd en zal een hele tijd niet meer uitkomen voor Standard Luik

Standard deed het zondag tegen KV Mechelen zonder Nicolas Raskin. De middenvelder begon door een blessure niet aan de partij en deze lijkt ernstig te zijn.

Een opvallende afwezige in het elftal van Mbaye Leye zondag was Raskin, die dit seizoen een basispion was bij de Rouches. Volgens L'Avenir raakte de middenvelder eerder deze week echter zwaar geblesseerd en wordt er gevreesd voor een gescheurde kruisband.

Standard ziet daarmee opnieuw een belangrijke pion geblesseerd uitvallen. Eerder moest het het al maanden doen zonder Zinho Vanheusden en ook voor verdediger Merveille Bokadi zit het seizoen erop na een zware blessure. Dat dreigt nu ook voor Raskin, die dit seizoen 43 keer uitkwam voor de Rouches en goed was voor drie doelpunten en vijf assists.