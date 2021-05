Pech voor Anderlecht: seizoen van youngster zit erop

Vincent Kompany stuurde hier en daar wat bij de afgelopen weken, maar leek nu zijn vaste basiself te hebben gevonden. Toch heeft hij nu opnieuw pech.

Killian Sardella zal er namelijk niet meer bij zijn dit seizoen. De youngster raakte geblesseerd tegen KRC Genk en zal in de slotweek niet gerecupereerd kunnen worden.

Seizoen ten einde

Sardella heeft last van de hamstrings en werd al in de eerste helft gewisseld, nadat hij in de midweek nog een heel sterke partij liet optekenen.

Het seizoen van de 19-jarige polyvalente speler zit er dus meteen op, Kompany zal meer dan waarschijnlijk opnieuw voor Cobbaut moeten kiezen.