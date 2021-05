Hoe de keuze voor Witsel ineens Mechele op de reservelijst deed belanden

Roberto Martinez neemt slechts vijf centrale verdedigers mee. Pineut van dienst is Brandon Mechele, die het slachtoffer is geworden van de selectie van Axel Witsel.

Mechele stond op de oorspronkelijke lijst van Roberto Martinez een aantal weken geleden. Maar toen duidelijk werd dat Axel Witsel voor zat op zijn revalidatieschema werd het plan omgeworpen. In het geval dat Witsel niet mee kon, had Martinez immers Leander Dendoncker permanent nodig op het middenveld.

Maar nu kan hij Dendoncker dus ook gebruiken als centrale verdediger en heeft hij de optie om het risico te nemen met Witsel, die hij met mondjesmaat wil klaarstomen voor de beslissende fase van het EK. "Dendoncker kan ook in de verdediging spelen en dan heb je met zes opties daar genoeg", aldus Martinez.

Jonge talenten als Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren blijven ook thuis. Martinez rekent meer op Leandro Trossard die het voorbije jaar een enorme ontwikkeling gemaakt heeft in de fysiek veeleisende Premier League. Hij heeft zijn niveau nog een stuk opgekrikt en was de logische keuze. Jérémy Doku was daarnaast al een tijdje een zekerheid omdat hij met zijn snelheid een wapen is dat weinigen hebben.