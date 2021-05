WINNEN: Laster en eerroof van sportjournalist Hans Vandeweghe

Sportjournalist Hans Vandeweghe besloot om al zijn oude columns boven te halen en tegen het licht te houden. Kloppen zijn stellingen ondertussen nog? Of moet hij zijn handen omhoog houden en toegeven dat hij soms de bal missloeg? Dit en veel meer kun je lezen in zijn boek 'Laster en eerroof'.

Hans Vandeweghe is onze meest beruchte én meest gerespecteerde sportjournalist. Hij schreef voor Knack en Humo, voor De Morgen en De Standaard, voor Vlaanderen en voor Nederland. In al die tijd toonde hij zich steeds van zijn meest kritische kant. Scherp maar rechtvaardig, meedogenloos maar beredeneerd. Laster en eerroof, maar dan zonder blijvende schade.

Maradona ging dood in 2020 en nu moesten de voetbalcommentatoren als beste speler ter wereld kiezen tussen een cocaïneverslaafde en een door groeihormoon opgefokte voetballer. - Hans Vandeweghe

Op zijn 63 maakt hij als het ware zijn testament op. Hij duikt in de honderden columns die hij schreef en stelt vast dat ze nog immer relevant of terecht zijn, of juist niet. Hij klopt zich op de borst wanneer blijkt dat hij gelijk had, hij biecht op wanneer hij zich vergiste.



De man die ooit sprak met Johan Cruijff, Lance Armstrong en Michael Jordan herschrijft en herinterpreteert zijn verzameld werk.

Voor meer informatie over de auteur en het boek kan u HIER terecht.

Wenst u kans te maken op een exemplaar van dit niet te missen boek?

Neem dan deel aan onze wedstrijd door onderaan de prijsvraag in te vullen!

Wenst u extra kans te maken? Volg ons dan op instagram en houd onze pagina in de gaten!