De aanjager van Anderlecht gaat altijd voorop: "Het maakt niet uit of Sambi en Adri vertrekken"

Morgenavond is het 'crunch time' in het Lotto Park. Anderlecht wil de Champions' play-offs niet als laatste eindigen én wil aartsrivaal Club Brugge liever geen feestje zien bouwen op hun veld. Josh Cullen zal er zoals gewoonlijk weer zijn hoofd voorleggen. En dat mag u letterlijk nemen.

Cullen is er zo eentje met een over-mijn-lijk-mentaliteit. De middenvelder is een kuitenbijter en wil voorop gaan in de strijd. Volgend seizoen zal hij misschien nog meer de kar moeten trekken als Sambi Lokonga en Adrien Trebel vertrekken.

"Al mijn hele carrière probeer ik een leider te zijn bij de teams waar ik speel, met of zonder kapiteinsband. Ook hier wil ik het goede voorbeeld geven aan onze jonge groep. Het maakt voor mij niet uit wat Sambi en 'Adri' straks beslissen, het zal mijn rol niet veranderen. Ik zal steeds proberen het voortouw te nemen", zegt hij in HLN.