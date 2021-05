Blijft Noa niet 'Lang' meer bij Club Brugge

Noa Lang verruilde afgelopen zomer Ajax voor Club Brugge op huurbasis. Ondertussen is dit omgezet naar een definitieve transfer maar het lijkt dat hij niet 'Lang' bij Club Brugge zal blijven.

Het bleek voor de vleugelaanvaller een schot in de roos en was dit seizoen in 36 wedstrijden al goed voor zestien doelpunten en elf assist.

Met die cijfers heeft hij zich uiteraard in de kijker gespeeld en het lijkt steeds minder waarschijnlijk dat hij volgend seizoen nog in het Jan Breydelstadion actief zal zijn. Een transfer zou er zelfs al zeer snel kunnen komen. Football Insider weet dat Leeds United volgende week al een eerste keer rond de tafel wil zitten met Lang.



Leeds United zal echter ook een akkoord met Club Brugge moeten vinden want zijn huidige marktwaarde, volgens Transfermarkt.be, bedraagt €20 miljoen Euro. Club Brugge zal hem voor minder niet laten vertrekken.