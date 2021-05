Club Brugge kan vandaag (zelfs zonder te spelen) kampioen worden, en trekt op afzondering

Club Brugge kan vandaag kampioen van België worden, dat zelfs al zonder te spelen. Als Racing Genk niet wint van Antwerp, zijn de Bruggelingen kampioen. Al kan Blauw-Zwart misschien best naar hun eigen wedstrijd kijken om kampioen te spelen, zo denkt ook Philippe Clement erover.

Als Club Brugge minstens een punt pakt in Anderlecht vandaag, spelen ze kampioen van België. Al kan dat ook gewoon al als Racing Genk niet kan winnen van Antwerp. Genk tegen Antwerp eindigt ongeveer een 45 minuten voor de match van Club Brugge begint.

De spelers van Club Brugge zitten best niet te veel met Genk-Antwerp in hun hoofd. Daarom trekken Clement en co op afzondering in een Brussels hotel, dat meldt Het Nieuwsblad. Als de wedstrijd in Limburg begint, vertrekt Club Brugge met de spelersbus naar het Lotto Park, dat om niet te veel met de wedstrijd van Genk bezig te zijn. Als Club de avond tot een goed einde kan brengen, zijn ze kampioen.