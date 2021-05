Hattrick hero Kristian Thorstvedt: "Voor het eerst en het laatst supporter ik voor Anderlecht"

Kristian Thorstvedt onderstreepte zijn goede vorm tegen Antwerp. De Noor begon als een diesel aan de partij, maar kort voor de pauze sloeg de vlam in de pan. Met zijn eerste hattrick uit zijn carrière beleefde Thorstvedt een droomavond.

"Het waren niet de mooiste goals, maar ik stond telkens op het juiste moment op de juiste plaats. Heel het team heeft de wedstrijdbal gesigneerd. Die krijgt een mooi plekje bij mij thuis. Naast de tv of zo, dan kan ik er elke dag naar kijken. Hoe dan ook is het een heerlijk gevoel, zeker in zo'n belangrijke wedstrijd."

De eerste helft verliep gelijkopgaand, besefte ook Thorstvedt. "Het was die openingstreffer vlak voor de pauze die ons het momentum gaf. Tijdens de rust hebben we elkaar gezegd dat we niet dezelfde fout wilden maken als in Antwerp. We zijn blijven doorgaan."

Met drie doelpunten onderstreepte de Noor zijn goede vorm. Het is nog niet eens zo lang geleden dat Thorstvedt vanop de bank moest kijken. "Ik heb de voorbij maanden stappen gezet in verschillende facetten van mijn spel. Bovendien komen mijn kwaliteiten beter tot zijn recht in een meer offensieve rol op het middenveld. Ik ben altijd blijven geloven in mijn capaciteiten, maar het doet toch wat met je als je zo vaak naast de ploeg valt."

Na de Genkse demonstratie dromen de Limburgers van een finale tegen Club Brugge op zondag. "De spelers zijn in de kleedkamer aan het kijken naar de wedstrijd. Vanavond is de eerste en enige keer dat ik voor Anderlecht supporter", lachte de Noor. Het lachen verging Thorstvedt echter snel. Aan het einde van de persconferentie zag hij hoe Hans Vanaken met de borst de openingstreffer scoorde in het Lotto Park. "Lucky goal, wat een kl*temanier om een persconferentie te beëindigen", knipoogde Kristian Thorstvedt.