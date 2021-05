Is Vercauteren bezig aan laatste matchen bij Antwerp? 'Weinig enthousiasme in kleedkamer voor langer verblijf'

Nadat Frank Vercauteren overnam van de vertrekkende Ivan Leko bij Antwerp, wist hij stamnummer 1 naar play-off 1 te loodsen. Door coronagevallen en blessures heeft de 'Great Old' het lastig om in die play-offs veel punten te pakken. Wat zegt dat over de toekomst van Vercauteren?

Die resultaten op zich niet zoveel. Met een derde of vierde plaats kan Antwerp straks sowieso terugkijken op een behoorlijk seizoen. Een echte chemie tussen Vercauteren en zijn spelersgroep lijkt er niet te zijn, zo geven enkele spelers tenminste aan. Volgens Het Laatste Nieuws vertelden meer dan drie huidige Antwerp-spelers aan de krant dat ze er geen hartzeer van zouden hebben moest Vercauteren niet blijven als T1. Er zou in de Antwerpse kleedkamer weinig enthousiasme zijn om door te gaan met de huidige coach. Behouden aanpak Zijn behouden aanpak zou hierbij één van de issues zijn, samen met het ontbreken van een echte klik tussen spelers en coach. Het contract van Vercauteren loopt eind juni af. Sowieso staat hij dit seizoen nog aan het roer in de laatste twee (uit)wedstrijden van het seizoen tegen Genk en Anderlecht.





