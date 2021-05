Zal Racing Genk haar kern grotendeels kunnen behouden? Alvast veel interesse voor flankaanvaller

Racing Genk kon dit seizoen al de beker op haar palmares schrijven, en is op dit moment in de Champions play-offs nog aan het meedingen voor de titel. We kunnen dus nu al spreken van een geslaagd seizoen voor de Limburgers. Veel van hun spelers zijn dan ook targets op de transfermarkt.

Ook Japanse winger Junya Ito kan genieten van veel interesse op de transfermarkt. De Japanner ligt echter nog tot midden 2023 vast bij Racing Genk. De ploeg die de aanvaller dus zou willen aantrekken, zal de volle pot moeten betalen, minstens 10 miljoen raakte al eerder bekend. De 28-jarige Ito zal nu een cruciale keuze in zijn carrière moeten maken: of een held worden bij een Belgische topploeg, of zijn kans alsnog grijpen bij een ploeg in een buitenlandse topcompetitie. Volgens Het Laatste Nieuws is Racing Genk bereid om ver te gaan voor de Japanner in eigen rangen te houden.





