Een bijna zekere overwinning van KRC Genk tegen Antwerp?

Racing Genk doet nog mee voor de titel, al zijn de kansen wel nog steeds sterk in het voordeel van Club Brugge. Als KRC Genk de hoop er wil inhouden, moeten ze donderdagavond sowieso van Antwerp FC winnen. Aftrap om 18u30.

Genk moet winnen

Antwerp FC kon in deze Champions’ play-off’s nog geen enkele wedstrijd winnen. Twee keer verloren ze, twee keer speelden ze gelijk. Racing Genk is daarentegen aan een zeer sterk parcours bezig. Met drie gewonnen wedstrijden en slechts één gelijkspel tegen Anderlecht doen de Limburgers plots weer mee voor de titel. Als ze effectief nog een kans willen maken, moeten ze donderdagavond wel winnen. KRC Genk zal dan ook alles op alles zetten om die drie punten thuis te houden.

Moeilijke eerste helft

Racing Genk heeft in deze campagne al negen doelpunten gescoord. Opvallend, slechts twee van die negen goals scoorden de Limburgers in de eerste helft. Zeven doelpunten vielen pas na de rust. Zal het ook tegen Antwerp zo zijn dat Genk pas na de eerste 45 minuten scoort?

Scorend vermogen

Racing Genk heeft in vier wedstrijden slechts één keer minder dan twee doelpunten gescoord. Dat was tegen Anderlecht. Toen werd het 1-1. In de andere wedstrijd tegen Paars-Wit kon Genk twee keer de weg naar doel vinden. Tegen Club Brugge en Antwerp ging de bal telkens drie keer binnen. Geen gebrek aan scorend vermogen bij de Limburgers.

Waar kan je op inzetten?

De beste voorhoede van de JPL speelt in Genk! Racing Genk scoort meer dan 1.5 doelpunten (notering van 1.86)

KRC Genk, momenteel misschien wel de beste ploeg van België! Racing Genk wint van Antwerp FC (notering van 1.71)

7 van de 9 goals in deze Playofss scoorde Genk in de 2de helft. Racing Genk scoort niet in de eerste helft (notering van 2.10)