Straf: Argentijnse club wint met geblesseerde middenvelder in doel

Bizarre taferelen in de Zuid-Amerikaanse Champions League: een geblesseerde middenvelder in doel, geen reservespelers, en nog steeds de wedstrijd winnen. Het overkwam River Plate, die door een corona uitbraak veel spelers moesten missen.

Door een corona uitbraak kon het Argentijnse River Plate op niet veel spelers rekenen in de Zuid-Amerikaanse Champions League tegen het Colombiaanse Santa Fe. 2-1 werd het, in het voordeel van de Argentijnen. Straf dat ze onder die omstandigheden toch nog konden winnen. De man van de match werd uiteindelijk een geblesseerde middenvelder… die in doel stond.

De Argentijnen hadden geen keepers én geen reservespelers meer over. Enzo Pérez, een geblesseerd veldspeler, moest in doel. Pérez wist met zijn ploeg nipt te winnen en kreeg na de wedstrijd uitgebreide felicitaties van spelers en trainers. River Plate hoopt in de volgende wedstrijd over meer spelers te beschikking te hebben.