Club Brugge en Racing Genk strijden om Colombiaanse verdediger

Yerson Mosquera van Atletico Nacional kan naar zowel Club Brugge als Racing Genk. Wie gaat deze strijd winnen?

Het lokale Antena2 meldt dat heeft het Atlético Nacional het bod op zijn verdediger heeft geweigerd. Volgens het Colombiaanse medium is Club evenwel niet van plan om het hierbij te laten en zal het een verhoogde aanbieding doen.

Volgens El VBar is niet alleen Club Brugge geïntereseerd in de verdediger. Racing Genk wil zich namelijk nog eens versterken met een Colombiaan. Ze plukten in het verleden al Daniel Muñoz en Carlos Cuesta weg bij Atletico Nacional. Ze hebben dus goede contacten bij de Colombiaanse ploeg.



Yerson Mosquera is een 20 jarige verdediger die dit seizoen 19 keer in actie kwam voor Atlético Nacional. Hij is tevens belofteinternational van Colombia.