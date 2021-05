Vormer al in heel 'plezierige' bui: "Ik ga naar de kl**** zijn. Op naar de vijfde!"

Ze waren gehaast om naar Brugge te rijden bij Club Brugge. Assistent-persverantwoordelijke Johan Koekelbergh wou de obligatoire persconferentie zo snel mogelijk achter de rug hebben. Vincent Kompany hielp een handje mee.

Clement gaf zijn analyse van de match en zag daarna Mats Rits en Ruud Vormer binnenkomen. Vormer, duidelijk al wat beschonken, wou er aan beginnen. Voor Kompany het signaal om de zaal zonder vragen te verlaten. "Ik wil Club Brugge feliciteren. Ik weet hoe moeilijk het is om twee titels op rij te winnen. Ik heb het zelf pas laat in mijn carrière gekund. Dus dikke proficiat en het is aan die mannen om nu te feesten en te vieren. Jullie hebben het verdiend."

Clement merkte op: "Bedankt Vincent en kijk (wijzend naar Vormer), dat is het nadeel aan Ruud: hij is zat na één pintje."

Vormer: "Da's niet waar, maar ik ga wel naar de kloten zijn", lachte hij. Nog een pintje later, de enige vraag die we hem konden stellen. Waar hij zijn vierde titel met Club plaatst: "Op Anderlecht kampioen spelen is altijd speciaal. Maar die eerste, thuis tegen Anderlecht en 4-0 met publiek: dat was toch nog iets specialer. Maar titel is titel. Op naar de vijfde!"