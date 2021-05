Voorzitter supportersfederatie Club Brugge laat zich uit over titelviering: "Pijnlijke beelden, maar het gaat om een minderheid"

De titelviering van Club Brugge zindert nog na. Burgemeester Dirk De Fauw was niet te spreken over het feit dat de coronaregels niet werden nageleefd en nu heeft ook de voorzitter van de supportersfederatie van Club Brugge zich uitgelaten over de hele heisa.

Zoals u HIER kan lezen was Dirk De Fauw niet tevreden over de manier waarop de titel gevierd werd tussen de spelers en de supporters van Club Brugge. Er zullen zelfs boetes uitgedeeld worden omdat de coronaregels niet werden nageleefd. Nu heeft ook de voorzitter van de supportersfederatie van Club Brugge een woordje uitleg gegeven. "Het doet pijn om zo'n beelden te zien, maar het gaat om een minderheid. Deze minderheid stelt de supporters van Club Brugge in een slecht daglicht", aldus Nico Cappaert, de voorzitter, in een interview bij Sporza.