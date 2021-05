"Wat intentie van Coucke was? Zijn ego" en "Hadden kunnen vermijden dat Club afstand nam, maar ..."

Roger Vanden Stock zit al enkele jaren niet meer in het Lotto Park, nadat hij werd opzijgeschoven door nieuwe sterke man Marc Coucke. "Wat zijn intenties waren? Zijn ego."

In een interview met Sudpresse heeft Roger Vanden Stock eens het achterste van zijn tong laten zien. Zo ook over de overname van de club door Marc Coucke.

"Wat de intenties van Coucke waren? Zijn ego", aldus Vanden Stock. "Hij wilde bewijzen dat hij het beter kon dan toen ik aan de macht was."

Middeleeuws

De gewezen vorzitter is ook een uitspraak van Coucke nog niet vergeten: "We hadden op onze manier de kloof met Club Brugge niet zo groot laten worden. Maar dat was misschien middeleeuws ..."

"Als hij een geste zou doen, dan zou dat waarschijnlijk gemoedsrust geven. Zeker wel, ik vergeef makkelijk."