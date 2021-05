Advocaat Veljkovic overweegt klacht tegen Vanden Stock: "Hij heeft nooit melding gedaan bij de voetbalbond"

Ex-Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock stelde zaterdag in de kranten Dejan Veljkovic in een slecht daglicht door te stellen dat hij hem uit zijn bureau gooide nadat hij voorstelde om scheidsrechters te manipuleren. Dat krijgt mogelijk nog een staartje.

De advocaat van Veljkovic, Kris Luyckx, zegt dat ze een klacht wegens laster en eerroof overwegen. “Mijn cliënt is geschokt en ontkent op meest formele wijze de beweringen van Vanden Stock”, aldus Luyckx in HLN. “Het is wel heel opvallend dat hij dat beweert, want tot op de laatste dag heeft Veljkovic zaken gedaan met Anderlecht."

"Er is ook nooit door Vanden Stock een melding gedaan bij de voetbalbond en wij zijn er nooit over geïnterpelleerd. Die beweringen worden ook absoluut niet gestaafd in het gerechtelijk onderzoek dat intussen bijna drie jaar loopt. En het onderzoek is grondig gevoerd.”

Veljkovic werd spijtoptant in het dossier Propere Handen. “Vanden Stock probeert zijn eigen falen goed te praten, na wat er allemaal is misgelopen met Van Holsbeeck aan het roer. Veljkovic heeft nooit een vertrouwensrelatie met Vanden Stock gehad. Alles gebeurde via Van Holsbeeck. Het is doorzichtig om nu op Veljkovic te schieten om het eigen onvermogen te camoufleren.”