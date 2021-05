Clement blikt terug op enkele feestnachten: "Heb jongens die ik al 2 jaar ken op andere manier gezien"

Woensdag waren ze al zeker, maar zondag heeft Club Brugge ook officieel de landstitel in de lucht mogen steken.

Na zijn titel met Genk twee jaar geleden en de coronatitel van vorig jaar, is het voor trainer Philippe Clement de derde maal op rij dat hij zijn ploeg naar de landstitel brengt. Na de wedstrijd tegen Racing Genk viel vooral zijn schorre stem op van de voorbije feestavonden.

"We hebben verloren maar mijn ploeg heeft me toch verbaasd met hetgeen ze nog gebracht hebben na de feestnachten", klinkt het bij Clement. "Er was te weinig tijd om te recupereren, daarom nog knapper wat ze vandaag gepresteerd hebben."

Clement is ondertussen al twee jaar trainer van Club Brugge, maar toch blijkt hij nog niet elke speler helemaal te kennen. "Ik heb de afgelopen dagen zelfs jongens in mijn kern op een andere manier leren kennen dan de voorbije twee jaar", vertelt hij bij Sporza. Over wie het dan gaat, wordt niet op ingegaan.

Net zoals woensdag na het behalen van de titel tegen Anderlecht, benadrukt Clement nogmaals het vreemde aspect van de titel. "Wij zijn een ploeg die altijd veel supporters hebben, thuis of uit. In het begin was het lastig om die adrenaline te vinden maar uiteindelijk lukte het toch. Dan kwam er die covid-periode bij ons, maar uiteindelijk is het toch gelukt om aan het einde van de rit kampioen te spelen", besluit hij.