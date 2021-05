Genk, de wissel van Hein en Antwerp vs Coronarel, racismerel en eindeseizoensblues

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Gouden wissel Hein

Hein Vanhaezebrouck verving een bleke Malede op het juiste moment door Tissoudali. Dat besliste uiteindelijk mee over Europees voetbal volgend seizoen.

KAA Gent heeft het seizoen uitgespeeld met een 12 op 12, toch wel de knapste reeks van het hele seizoen. Net op tijd ...

Dessers zorgt voor 16 op 18

Luxe-invaller Cyriel Dessers deed het opnieuw voor KRC Genk en zo hebben de Limburgers een waanzinnige play-off 1 afgewerkt.

16 op 18 en zo naast Club Brugge gekomen in de stand: fantastische cijfers. De basis voor een goed 2021-2022? Wie weet.

Antwerp Europees

Alle Europese tickets waren al vergeven in play-off 1, maar de strijd om plek 3 was nog wel belangrijk voor de waarde van het Europees ticket.

Antwerp wist dat uiteindelijk ook te pakken, door met het kleinste verschil te winnen van Anderlecht - met dank aan Didier Lamkel Zé.

© photonews

FLOP

Eindeseizoensblues

In Standard - Oostende en Club Brugge - Genk stond eigenlijk niets meer op het spel en dat was er aan het einde van het seizoen toch een beetje aan te zien.

Slecht voetbal was het niet, maar de beleving was toch een beetje minder. En dat had wat meer kunnen/moeten zijn in deze fase van de competitie. Vakantie na een lang seizoen, het komt zeker van pas.

Racismerel

Wat er allemaal gebeurde in Mechelen - Gent? Dat is de vraag van een miljoen. Maar dat er veel van gemaakt is? Dat is sowieso wel al een feit.

© photonews

De poppen gingen helemaal aan het dansen en dat is jammer, want het seizoen van KV Mechelen verdiende een leuker einde dan én de nederlaag én de heisa.

Feestrel

En dan waren er nog de feestje in Brugge op, rond en na de titel. Noa Lang liet zich vangen aan wat schunnige taal, mondmaskers en social distancing leken niet te bestaan.

In coronatijden altijd een beetje een moeilijk geval natuurlijk. Er is nog werk aan de winkel op weg naar het (nieuwe) normaal.