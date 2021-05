Ruud Vormer verdedigt de Brugse fans ondanks breken coronaregels: "Mensen hebben een uitlaatklep nodig" en "Er is altijd kritiek"

Het is Club Brugge opnieuw gelukt. Blauw-zwart is voor het tweede opeenvolgende jaar kampioen, voor de zeventiende keer in totaal. En dus brak er een volksfeest los in Brugge. Coronaproof was dat allerminst.

Ruud Vormer - in het dagelijkse leven getrouwd met een arts verbonden aan het UZ in Gent - nam het op voor de supporters. Uitlaatklep "Dat hier kritiek op gaat komen? Er is altijd kritiek. Mensen hebben een uitlaatklep nodig. Ze doen dit op deze manier en dat begrijp ik volkomen." "Je wordt niet vaak of elke dag kampioen. Mensen willen genieten. Ik begrijp dat de supporters hier staan", aldus Vormer op Sporza.