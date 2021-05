'Antwerp-spelers mogen aardige bonus verdelen door zege tegen Anderlecht en het behalen van derde plaats'

Antwerp kon op de valreep dan toch nog een overwinning behalen in de play-offs door Anderlecht te kloppen. RAFC pakte zo de derde plaats. Er stond voor de spelers ook financieel nog één en ander op het spel, want er waren een paar aardige bonussen voorzien.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de krant had de club een bonus van 1 miljoen euro voorzien voor de spelers als Antwerp op de tweede plaats was geëindigd. Die was echter al ingepalmd door Genk. Het hoogst haalbare bij aanvang van de slotspeeldag was de derde plaats.

Daar had het bestuur een bonus van 500 000 euro voor over, ook nog altijd een mooi bedrag. Dat mag ook nu verdeeld worden onder alle spelers, want door de 1-0-overwinning wipte Antwerp nog over Anderlecht naar die derde plek.

Extra week vakantie

Voor de spelers die op de Bosuil blijven, zou aan het veroveren van die derde plaats nog een ander voordeel gekoppeld zijn: een extra weekje vakantie. De spelers worden terug op de club verwacht op 21 juni voor de eerste testen richting volgend seizoen.