Standard zit met Club Brugge rond de tafel, maar... Luiks goudhaantje zal niét in blauw en zwart voetballen

Club Brugge en Standard zitten momenteel in vergevorderde onderhandelingen over een transfer van Michel-Ange Balikwisha. Maar ook bij een akkoord is de kans klein dat de flankaanvaller ooit voor blauw-zwart zal voetballen.

Standard beseft ondertussen dat Michel-Ange Balikwisha zijn laatste wedstrijd in het rood en wit heeft gespeeld. De Rouches kampen met schulden en slaagden er niet in om een Europees ticket te bemachtigen. Met andere woorden: er moet verkocht worden. En Balikwisha is gegeerd wild. Club Brugge zat al meermaals rond de tafel met Standard, maar ook uit het buitenland - vooral Duitse en Engelse clubs - hebben zich al op Sclessin gemeld voor de 20-jarige Belgische jeugdinternational. Voorkeur ligt... niet in West-Vlaanderen Standard heeft een prijskaartje van minstens acht miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Ondertussen is de voorkeur van Balikwisha ook duidelijk. De speler zelf verkiest de stap naar het buitenland te zetten.