'Dit bedrag moest Genk ophoesten om 21-jarige verdediger weg te halen bij Deportivo La Coruña'

KRC Genk kondigde vorige week de komst van Mujaid Sadick aan. De 21-jarige verdediger is een wissel met het oog op de toekomst. Al getuigt het prijskaartje wél van het Limburgse vertrouwen in zijn kwaliteiten.

Mujaid Sadick droeg de voorbije seizoenen het shirt van Deportivo La Coruña. Hij tekende een contract voor vier seizoenen in de Luminus Arena. Het contract van de 21-jarige verdediger zou in 2022 aflopen in Spanje.

Het Belang van Limburg weet echter dat het Limburgse vertrouwen groot is. Genk betaalde nog iets meer dan anderhalf miljoen euro voor Sadick. Het is de bedoeling dat hij zich komend seizoen kan aanpassen aan de Belgische manier van voetballen.