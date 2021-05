Bondscoach Martinez twijfelt en laat drie spelers van de reservelijst maandag opdraven

Maandag starten de Rode Duivels met de voorbereiding op het EK. Normaal is dat met de 26 spelers die op de definitieve lijst zullen prijken, min Kevin De Bruyne. Maar Roberto Martinez neemt het zekere voor het onzekere en ze zullen dus maandag met 28 zijn.

Dat heeft Het Nieuwsblad in ieder geval vernomen. Martinez roept drie spelers van zijn reservelijst op om maandag de voorbereiding mee te starten: Brandon Mechele (Club Brugge), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) en Zinho Vanheusden (Standard).

Er zijn dus toch twijfels over de paraatheid van Axel Witsel. Die staat normaal gezien op de definitieve lijst van de bondscoach, maar normaal gezien duurt een revalidatie van een achillespeesoperatie zo'n 8 maanden. Witsel doet het in 4 maanden, maar dat is nog nooit gezien.

Ondanks de positieve berichten neemt hij dus geen risico's en roept met Lokonga een mogelijke vervanger op. Mechele en Vanheusden zijn dan weer opties om Dendoncker te vervangen in de verdediging als Martinez de speler van Wolverhampton nodig zou hebben op het middenveld.