Club Brugge zijn kampioenenjaar herbeleven kan binnenkort

De fans van Club Brugge kunnen binnenkort heel het seizoen opnieuw beleven.

Club Brugge en Eleven kwamen vandaag met de aankondiging dat zij hebben samengewerkt om naar eigen zeggen een uniek tijdsdocument over de 17de landstitel hebben gemaakt. De titel van de documentaire zal zijn 'From Within'. De reden hiervoor is dat de fans unieke beelden te zien zullen krijgen van in de kleedkamer.

De documentaire zal uitgezonden worden op Eleven Pro League 1 op woensdag 2 juni om 20u30.