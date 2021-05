Brian Priske wil een ander soort voetbal brengen bij Antwerp

Brian Priske wil als trainer van Antwerp op een andere manier dan zijn voorgangers aan het voetballen gaan.

Priske wil een nieuwe wind laten waaien op De Bosuil tegenover zijn voorgangers: "Ik probeer een moderne coach te zijn. Ik ben nog jong, maar heb wel al veel ervaring als speler. Ik volg vooral mijn instinct, maar wil wel agressief en aantrekkelijk voetbal spelen met hoge druk en veel sprints. Ik zie me zelf ook als een aanvallende coach", vertelde hij tegenover Sporza.



Antwerp heeft zich geplaatst voor de voorrondes van de Europa League dus ze zullen al midden augustus top moeten zijn: "Europees voetbal spelen, is een droom voor elke speler en trainer. We zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken", aldus de nieuwe trainer van Antwerp.