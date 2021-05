'Antwerp overtuigde Priske niet alleen met project, maar deed ook op financieel vlak een inspanning'

Brian Priske is de nieuwe coach van Antwerp FC. Het stamnummer één plukte de Deen weg bij FC Midtjylland. En dat heeft een zakcentje gekost.

Het Laatste Nieuws weet dat Antwerp FC één miljoen euro - al beweert met op de Bosuil dat het bedrag lager ligt - heeft betaald om Brian Priske weg te krijgen bij FC Midtjylland.

De voormalige middenvelder van Club Brugge en KRC Genk had nog een contract tot medio 2022 in Denemarken, maar werd door de Great Old vrijgekocht.

En we mogen er meteen van uitgaan dat het financiële plaatje voor Priske zal kloppen. De coach stuurde eerder Genk en Standard al wandelen omwille van die voorwaarden.

Ambitieus Antwerp

Met andere woorden: voor minder dan zijn huidige loonstrook zou Priske niét naar België verhuizen. Het onderstreept de ambitie van Antwerp om de komende seizoenen mee te spelen om de prijzen.