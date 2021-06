Debat van de week: wie is de meest onmisbare Rode Duivel? (En uw mening over play-offs is kristalhelder)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw ten einde en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week polsten we bij u naar de play-offs en het format daarvan, naar aanleiding van de kritiek van Vincent Mannaert in Extra Time op met name de halvering van de punten. Maar als het van u afhangt, dan zouden de play-offs gewoon in het algemeen gewoon de schop om mogen en gaan. Liefst 70% onder jullie wil af van de play-offs. 21% ziet het systeem met halvering steeds beter zitten, 6% wil af van de halvering van de punten. Deze week vragen we u om even na te denken over de Rode Duivels. De blessure van Kevin De Bruyne, de twijfels rond Axel Witsel, Eden Hazard die niet in topvorm is, ... Wie is eigenlijk de meest onmisbare Rode Duivel om écht te scoren op het EK? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke Rode Duivel is het meest onmisbaar op weg naar EK-glorie? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Courtois 6% De Bruyne 61% Hazard 3% Lukaku 19% Witsel 6% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 6% Stem Je kan nog stemmen tot 05/06/2021 09:00.