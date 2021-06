Het seizoen doorgelicht: Anderlecht op de tonen van 'duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan'

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: Waasland-Beveren.

Verwachting voor het seizoen

Het was al snel duidelijk dat de kaart van de jeugd ging getrokken worden. En dat was zowat het enige wat duidelijk was. Al voor het seizoen waren de strubbelingen tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany duidelijk. Er was ook geen deftige spits voor handen en de kern was veel te groot. Er liepen heel wat spelers rond die geen kans op speelminuten maakten.

Anderlecht, dat kon alle kanten op. We plakten er toen nog een vierde plaats op, maar dat was in onze gedachten al heel optimistisch. Anderlecht kondigde zich alweer als een bouwwerf aan. Dat Vercauteren al snel aan de kant geschoven werd voor Kompany hielp die perceptie niet vooruit.

De realiteit

U moet de grafiek van Anderlecht qua prestaties gekoppeld aan plaats in de stand maar eens bekijken. Da's het hooggebergte van de Pyreneeën. Paars-wit viel telkens terug naar plaats 8 en werd al afgeschreven voor de Champions' play-offs. 13 (!) gelijke spelen, daar kom je niet ver mee. Veelal bezondigde men zich aan kinderzondes.

Gaandeweg bouwde Kompany - ondanks dat hij sprak over een heel gelijkwaardige groep - naar een basiselftal. Al hoorde hij dat woord nooit graag toen we hem erover vroegen. Spelers als Ait El Hadj en de onfortuinlijke Delcroix maakten grote stappen. Lukas Nmecha droeg het elftal in vele moeilijke momenten.

Maar de realiteit is nog steeds dat Anderlecht te wispelturig was. Hun eindsprint met vier overwinningen op rij bezorgde hen dan toch nog de top vier.

De toekomst

De jonge gasten hebben weer wat meer ervaring en ook Vincent Kompany heeft veel geleerd na zijn eerste seizoen als hoofdcoach. Maar... (en 't is een dikke vette maar) hoe gaat Anderlecht er volgend seizoen uitzien? Er is wat meer geld beschikbaar, maar een groot deel daarvan zal opgaan aan een spits. Of dat nu Nmecha of iemand anders is. De prioriteit is om de 22-jarige Duitser te overtuigen, maar dat gaat paars-wit ook geld kosten.

Met Miazga, Diaby, Bruun Larsen en Ashimeru lopen er wel nog een paar huurlingen rond. Enkel Miazga en Ashimeru mogen hopen op een verlengd verblijf, maar dan ook niet voor de grote sommen. Het grootste probleem van Anderlecht is dat er straks weer een hoop uitgeleende spelers aan de poort staan. Kompany had al een groep van 38 spelers dit seizoen, waarbij vele jeugdspelers. Wat gaat hij daarmee allemaal aanvangen? Of beter gezegd: welke oplossingen vindt Peter Verbeke?

Eigenlijk zou de ploeg in alle linies versterkt moeten worden, maar dat gaat weer niet makkelijk worden. Er is beterschap, maar verwacht nu ook niet dat het meteen een torenhoge vlucht gaat nemen.