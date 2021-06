Anderlecht krijgt serieuze concurrentie voor Nmecha

Anderlecht moet wachten tot Lukas Nmecha zelf de knoop doorhakt. De Duitse aanvaller is prioriteit nummero uno voor het paars-witte bestuur, maar de concurrentie is niet min.

Naast allerlei Turkse clubs heeft ook het Portugese Sporting zich nu gemeld. De landskampioen zou volgens Portugese bronnen zelfs al rond zijn met de 22-jarige spits, maar volgens zijn entourage is dat nonsens, schrijft HLN.

In ieder geval is het geen goed nieuws voor Anderlecht dat Sporting in de dans springt, want de club speelt volgend seizoen Champions League. Al heeft Nmecha een boon voor Anderlecht na zijn eerste seizoen daar, maar het valt ook af te wachten of hij financieel haalbaar is. Dat hangt dan weer af van Manchester City.