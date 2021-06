Anderlecht vind mogelijk een oplossing voor overbodige middenvelder

Peter Zulj mag vertrekken bij Anderlecht en na zijn Turkse uitleenbeurt kan hij nu definitief naar een club uit de VAE vertrekken.

Dat Anderlecht het financieel niet breed heeft is geen geheim. Eén van de oplossingen daarvoor is spelers verkopen en dan nog het liefst overbodige spelers die wegen op de loonmassa. Landry Dimata is al vertrokken maar nu zou er ook voor Peter Zulj een oplossing zijn gevonden.

De Oostenrijkse middenvelder speelde dit seizoen op uitleenbasis bij het Turkse Göztepe en deed het daar goed. Volgens de Turkse journalist Ertan Süsgün zou Zulj een principe-akkoord hebben bereikt met een club uit Verenigde Arabische Emiraten. Over een akkoord op clubniveau wordt er nog niet gesproken.