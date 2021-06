Manchester United houdt grote kuis: acht spelers, waaronder Sergio Romero en ex-speler van KV Kortrijk, zullen transfervrij vertrekken

Manchester United heeft deze middag afscheid genomen van acht spelers. Deze spelers krijgen nu de kans om transfervrij bij een andere club te tekenen. Daar is onder meer Sergio Romero bij, die het voorbije seizoen achter De Gea, Henderson en Grant in de pikorde stond.

Ook Joel Pereira mag vertrekken. De Portugees werd in 2019 nog een half seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk. Daarnaast mogen ook Jacob Carney, Mark Helm, Iestyn Hughes, Arnau Puigmal, Max Taylor en Aliou Traore vertrekken.

We would like to wish all the players leaving the club the very best of luck for the future šŸ”“#MUFC