'Werkvoetballer' Vandendriessche kijkt niet meer achterom bij KVK: "Zal me 100% inzetten tegen ex-ploegmaats"

KV Kortrijk verwelkomt binnenkort Kevin Vandendriessche op de training. De middenvelder komt over van KV Oostende, waar zijn contract ten einde was.

Het was al even bekend dat Vandendriessche de overstap zou maken van KV Oostende naar KV Kortrijk. "Ik had al getekend voor Kortrijk maar ben me blijven inzetten voor KVO", klinkt het op de website van zijn nieuwe club. "Zo hoort het en dat zal ik binnenkort ook doen tegen mijn ex-ploegmaats en ex-supporters. Voor mij telt enkel Kortrijk nu."

Voor de Franse middenvelder is het bovendien ook nog eens mooi meegenomen op privé-vlak dat hij naar Kortrijk trekt, want hij woont maar net over de grens. "Maar ik ken Kortrijk niet echt. Het is tijd dat ik de stad kom verkennen want ik kwam er nooit, al woon ik wel dichtbij", klinkt het.

Vandendriessche is geen speler die zich laat opmerken door een fabelachtige techniek en dat beseft hij zelf ook. "Ik ben inderdaad meer een 'werk-voetballer. Ik zet me in voor mijn team en dat zal ik blijven doen", besluit hij.