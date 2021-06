AA Gent tekent sportieve structuur uit en verwelkomt twee oude bekenden als assistent-coaches

Heel wat nieuwkomers toch in de sportieve structuur van AA Gent. De nieuwe assistent-coaches zijn verwelkomd tijdens een persconferentie waarop trainer Hein Vanhaezebrouck geruime tijd het woord nam om iedereen voor te stellen.

Die nieuwe assistenten zijn Nicolas Lombaerts en Daniel Milicevic, twee ex-spelers van AA Gent. De kwaliteiten die ze hadden als speler geven ook hun nieuwe taak vorm. Lombaerts zal zich voornamelijk concentreren op het defensieve compartiment, Milicevic op het offensieve.

"Na lang thuiszitten was ik blij dat ik telefoon kreeg van Hein", vertelt voormalig Rode Duivel Nicolas Lombaerts. "Ik was van plan om bij de jeugd te beginnen, maar zo'n kans kon ik niet laten liggen. Ik kijk heel erg uit naar onze samenwerking en ik denk dat ik heel veel van leren van onze coach."

© photonews

"Het is een plezier om hier opnieuw te zijn", is ook Milicevic blij met zijn terugkeer naar Gent. "We hebben samen een fantastische periode gekend en ik hoop dat de tweede periode even goed zal gaan. Ik ben hier om te leren. Ik hoop dat het een succesvol seizoen gaat zijn."

Daarnaast verwelkomen de Buffalo's met Bram Dewinne ook een nieuwe physical coach in de technische staf. "Na twaalf seizoenen Zulte Waregem kreeg ik de kans om te tekenen bij AA Gent. Als zo'n club aan de deur komt kloppen en ze stellen deze omkadering voor... We gaan met veel ambitie aan de slag en we gaan zien waar we uitkomen."