Frank Boeckx maakt gewezen Buffalo af na knullige 'voorzet' op EK: "Speelde graag tegen hem, nooit een goede voetballer geweest"

Zweden hield Spanje op een knap 0-0 gelijkspel. Maar het had misschien toch nog enigszins anders kunnen lopen.

De Zweden kregen met Isak en Berg enkele goede kansen en bij een vrije trap had Lustig de kans om twee spitsen helemaal vrij voor doel te zetten.

Hij trapte met links echter half naast de bal. Dat werkte bij de fans toch wel enigszins op de lachspieren, zo bleek.

Het is Lustig

Ook Frank Boeckx was in zijn analyse bij Sporza achteraf duidelijk: "Dat je hem op dit niveau ook met je slechte voet moet voorkrijgen? Dat klopt, maar het is Lustig."

"Ik heb er tegen gespeeld en ik had hem graag bij de tegenstander. Ik heb het nooit een goede voetballer gevonden. Met het hoofd is hij wel goed, ze hadden het misschien zo moeten doen."