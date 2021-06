'Na STVV ziet ook Standard wel wat in spits die vorig seizoen indruk maakte bij laagvlieger JPL'

De Rouches zijn zich stilaan aan het proberen wapenen met oog op volgend seizoen. Daarbij komen ze ook uit bij oude bekendes.

Als we een aantal Turkse bronnen mogen geloven, dan zou Standard wel degelijk interesse hebben in Michael Frey.

Standard of STVV?

Die maakte afgelopen seizoen met onder meer twaalf goals nog indruk bij Waasland-Beveren, dat hem huurde van het Turkse Fenerbahçe.

STVV kreeg hem al min of meer aangeboden in een deal met Suzuki, nu is ook Standard dus geïnteresseerd.