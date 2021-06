Deal rond: Zulte Waregem komt opnieuw met leuke versterking op de proppen

Zulte Waregem is vast van plan zich gevoelig te versterken in het tussenseizoen. De lucratieve transfer van Gianni Bruno dikte de geldbeugel aan, nu is het tijd voor inkomende spelers.

Op de rechtsachter haalde Zulte Waregem al twee versterkingen, nu wordt ook naar diverse andere posities gekeken. Vigen Daarbij is er alvast een akkoord in de maak omtrent de komst van Lasse Vigen, die transfervrij vertrekt bij Brondby. Hij kwam enkele dagen geleden al in Waregem een kijkje nemen, nu is de deal volgens Deense media zo goed als rond.