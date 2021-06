Emile Mpenza ziet weinig tot geen goede spitsen in België

Emile Mpenza heeft mooie tijden gekend als spits van onder andere Standard Luik, Manchester City en de Rode Duivels. Momenteel ziet hij in België weinig goede spitsen.

"Vandaag is het moeilijk om mijn type terug te vinden", zucht hij bij Het Nieuwsblad. "Iedereen wil spelen als Messi. Ik zie het genoeg bij jeugdspelers. Ze willen niet meer afzien. Aanvallers willen bijna allemaal de bal in de voeten krijgen. Maar dan moet je hem controleren, draaien, dribbelen én versnellen. Dat zijn vier acties. Terwijl een spits in de ruimtes moet willen lopen. Dat is eenvoudiger. Die opoffering zie je steeds minder."

Mpenza zoekt met een vergrootglas naar sterke aanvallers. "Waar in België zie je nog goeie spitsen? Onuachu. Mbokani is klasse. Nmecha vind ik middelmatig, toch afgemeten aan de aanvallers die Anderlecht in het verleden had. Club heeft ook geen Daniel Amokachi meer. Bas Dost heb ik niet gezien in de matchen tegen Antwerp."

Zelf wist Mpenza de goal in ieder geval staan. In 367 profwedstrijden scoorde hij 134 goals. Bij de Rode Duivels heeft hij 19 doelpunten op zijn naam staan.