Genkse youngster en broer van Anderlechtspeler duikt op in Nederland

Ook in Nederland zijn de trainingen bij diverse ploegen ondertussen alweer begonnen. En daarbij duiken ook her en der Belgen op.

Het is niet anders bij Roda JC, waar met Jamil Takidine een Belg op proef is bij de club uit Kerkrade. Dat heeft dat team bekendgemaakt via de sociale media.

Takidine is een 19-jarig jeugdproduct van KRC Genk en tevens de broer van Ilias Takidine van de jeugd van Anderlecht.

Of hij nu ook een contract zal kunnen versieren bij de club uit Kerkrade zal de komende dagen en weken moeten blijken.