Goalgetter uit 1B wil zich nu ook in hoogste klasse bewijzen: "Dit is een nieuwe start"

Na een geslaagde uitleenbeurt aan RWDM acht Leonardo Rocha, voormalig topschutter in 1B, de tijd rijp om voluit zijn kans te grijpen bij Eupen in 1A.

In zijn eerste seizoen bij Eupen kwam Rocha door een zware blessure nauwelijks in actie Am Kehrweg. Vorig seizoen werd hij door de Oostkantonners uitgeleend aan RWDM. Met succes, want Rocha vond er zeven keer de weg naar doel in dertien wedstrijden.

Het plan voor komend seizoen is duidelijk voor Rocha: eindelijk doorbreken in 1A. "Ik kwam twee jaar geleden al toe bij deze club, maar door omstandigheden heb ik mijn kwaliteiten hier nog niet kunnen tonen. Dat ik nu terug ben, is voor mij dan ook een nieuwe start. Ik ben vastberaden: ik wil hier mijn kans wagen en de club helpen", aldus de ex-speler van Lommel.

"Ik voel me goed, ik heb het ritme en spelvreugde teruggevonden bij RWDM. Bovendien ben ik volwassener geworden. Ik voel me klaar voor het seizoen", besluit de 24-jarige Portugees.