Maak kennis met de GVR van Antwerp: "Benieuwd om de fans te leren kennen. Ik hoor dat ze luid en fanatiek zijn!"

Antwerp heeft bij de buren een potentiële topspits weggehaald. Michael Frey maakte bij een degradatieploeg al veel indruk. Wat gaat dat geven met betere spelers en voorzetten?

Frey is er alvast klaar voor. "Wie hard werkt kan z'n doelen bereiken", laat hij weten op de sociale media van Antwerp. "Ik wil het team helpen door te scoren en anderen te laten scoren. Om het team te krijgen waar het hoort te staan: aan de top. Daar moeten we elke dag samen voor vechten."

De grote Zwitser kent de stad wel al. "Ik woonde vorig seizoen al naast de kathedraal. Er was weinig volk door corona, maar het is een schitterende stad. Ik speel voor een grote club nu in een prachtig stadion. Ik heb de supporters nog niet gezien door die coronatoestand, maar ik hoor dat ze luid en fanatiek zijn. Ik kijk er naar uit."