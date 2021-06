'Club Brugge wint strijd om supertalent van Antwerp, Leipzig, Bordeaux en co'

Zowel Club Brugge als Antwerp willen het Turkse talent Enis Destan naar de Jupiler Pro League brengen, ondertussen lijkt de strijd gestreden.

Alle Turkse media weten van een akkoord met blauw-zwart. En zo zal Destan eerstdaags Turkije ruilen voor de Jupiler Pro League.

Destan maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Altinordu in de Turkse competitie. De spits was er meteen goed voor 13 goals.

18-year-old Enis Destan has just sent Altinordu in to the play-off final for the Super Lig with this absolute worldie. In the last minute aswell. You simply couldn't write it: pic.twitter.com/uR8Ltoi1WJ